Какое число надо подставить вместо а чтобы корнем уравнения было число 22 математика 5 класс

Математика
Какое число надо подставить вместо а чтобы корнем уравнения было число 22 математика 5 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-7)+а=23  (9-7)+а=23  а=23-2 а=21  проверка  (9-7)+21=23  23=23 ответ: нужно поставить вместо а число 21 или а=21 Вот так вот просто)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите дам за лучший ответ 30 баллов. Надо написать сжатое изложение по данному тексту.
Ответить
Українська мова
Написати твір (менше 5 речень) повязаний з фразеологізмом ,,Почуватися не в своїй т??рілці,, або ,,Зустрічати хлібом з сіллю,,. Даю 25 баллів
Ответить
Английский язык
Как образуется пассивный глагол
Ответить
Русский язык
В каких словах второй слог ударный? осина морковь кружки
Ответить
География
Напишите ответ на пятый вопрос!!!
Ответить