Какое число надо подставить вместо а чтобы корнем уравнения было число 22 математика 5 класс
Математика
Какое число надо подставить вместо а чтобы корнем уравнения было число 22 математика 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-7)+а=23 (9-7)+а=23 а=23-2 а=21 проверка (9-7)+21=23 23=23 ответ: нужно поставить вместо а число 21 или а=21 Вот так вот просто)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова
Написати твір (менше 5 речень) повязаний з фразеологізмом ,,Почуватися не в своїй т??рілці,, або ,,Зустрічати хлібом з сіллю,,. Даю 25 баллів
Английский язык
География