что такое биологический регрес
Биология
что такое биологический регрес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биологический регресс характеризуется обратными признаками: снижением численности особей, сужением ареала, постепенным или быстрым уменьшением популяционного и видового многообразия группы. Биологический регресс может привести вид к вымиранию. Общая причина биологического регресса - отставание в темпах эволюции группы от скорости изменений внешней среды.
Гость:
биологичекое процветание таксона повышение численности особей, расширение ареала, увеличение количества дочерних таксономия, единиц и др
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