Что такое былина и какие бывают былины
Литература
Что такое былина и какие бывают былины
Ответ(ы):
Гость:
Были́ны (стáрины) — героико-патриотические песни-сказания, повествующие о подвигах богатырей и отражающие жизнь Древней Руси IX—XIII веков; вид устного народного творчества, которому присущ песенно-эпический способ отражения действительности.
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