Что такое "дипломатическая революция"?

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Дипломатическая революция (или переворачивание альянсов ) — последовавший за Вторым Аахенскиммиром разрыв старых дипломатических союзов, на протяжении многих десятилетий связывавших Францию сПруссией, а Англию — с Австрией и создание новых - англо-прусского и австро-французского. Былаформализована Вестминстерской конвенцией (январь 1756 года) Англии и Пруссии и двумя версальскимидоговорами Австрии и Франции. Определила расклад сил в Европе накануне Семилетней войны .Приход к власти в Британии династии ганноверских курфюрстов , которые пеклись о защите своихконтинентальных владений от нападения французов, означал, что Сент-Джеймсский двор будетподдерживать союзные отношения с любой державой, способной гарантировать неприкосновенностьГанновера. Этот вопрос особенно обострился к 1755 г. в условиях быстрого ухудшения англо-французскихотношений, вызванного конфликтами в колониях.В 40-е-50-е гг. государством, готовым отправить военную помощь для защиты Ганновера, была Россия, скоторой англичане заключали субсидные конвенции, по которым за денежные субсидии Петербург был готовотправить на помощь Ганноверу военный корпус. Задачей таких конвенций было, в первую очередь, удержание от нападения на Ганновер Пруссии, союзника французов, опасением русского вторжения впрусские владения с востока.Последней из таких англо-русских конвенций стала Петербургская конвенция 1755 г. При её заключениирусская дипломатия приложила декларацию, по которой договор имел силу только в случае нападения наГанновер Пруссии, так как правительство Елизаветы Петровны опасалось, что русские войска будутнаправлены англичанами против Франции воевать за чуждые России интересы.Видя нежелание России предоставить на защиту Ганновера свои войска без всяких оговорок, английскаядипломатия предложила заключить такой же договор Пруссии. Король Пруссии Фридрих II в условияхнарастания напряжённости в отношениях с Австрией согласился на предложение англичан, рассчитывая, прежде всего, в случае войны с Веной обезопасить себя от возможного удара союзной австрийцам России. Король считал, что, договорившись с англичанами, он автоматически получит в союзники русских, воюющих, по его мнению, только за английские деньги.Фридрих II не знал, что Петербург решил ослабить опасную для России Пруссию еще в 1745 г., а с 1753 г. русское правительство взяло курс на подготовку войны с Пруссией. Узнав о Вестминстерском договореАнглии и Пруссии, Россия отказалась от выполнения соглашения с Лондоном, таким образом, Фридрих IIошибся в расчётах, недооценив самостоятельность русской политики.Франция при известиях о заключении англо-прусского договора, восприняла действия Фридриха II, с которымона в это же время вела переговоры о продлении военного союза, как предательство и пошла на сближениес Австрией, с конца 40-х гг. XVIII в. пытавшейся наладить с ней отношения. Результатом сближения сталиВерсальские договоры Австрии и Франции. Тогда же была достигнута договорённость о будущем бракеноворождённой Марии-Антуанетты с наследником французского престола.В это же время параллельно были восстановлены дипломатические отношения России и Франции, прерванные после Аахенского мира 1748 г., когда Россия за английские субсидии отправила противфранцузов на Рейн военный корпус. В 1757 г. Россия присоединилась к Версальскому договору Австрии иФранции.Военный союз России и Австрии, заключённый в 1746 г., единственный из всех тогдашних союзов великихдержав, продолжил своё существование.Таким образом, в Европе сложились два противостоящих друг другу военных блока - англо-прусский иавстро-русско-французский.«Переворачивание альянсов» не затронуло глубинные антагонизмы Франции и Англии, Пруссии и Австрии, которые несколько месяцев спустя вылились в первый вооружённый конфликт мирового масштаба — Семилетнюю войну .