Что такое:древнеримский портрет,римский портрет,фаюмский портрет и древнегречес??ий портрет
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Что такое:древнеримский портрет,римский портрет,фаюмский портрет и древнегречес??ий портрет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фаюмские портреты- созданные в технике энкаустики погребальные портреты в Римском Египте 1—3 веков. Римский портрет- это история Рима, рассказанная в лицах реально существовавших людей. Древнеримский портрет- один из самых значительных периодов в развитии мирового портрета, охватывающий примерно 5 веков (1 в. до н.э. - 4 в. до н.э.), характеризуется необыкновенным реализмом и стремлением передать характер изображенного.
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