Почему в азии такая большая численность населения? (Кратко, пж, для п.р нужно)

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Население Азии примечательно тем, что оно представляет собой половину общего населения планеты, отличается высоким темпами прироста, неравномерным размещением и довольно сложным составом. Общие сведения В Азии проживает приблизительно 3 млрд. людей, население двух больших стран Азии Индии и Китая составляет 2 млрд. человек. Всего в Зарубежной Азии размещены шесть из десяти крупнейших стран мира это Китай, Индия, Пакистан, Индонезия, Бангладеш и Япония. Численность населения многих стран Азии приближается к десяткам миллионам человек, среди них Республика Корея, Мьянма, Вьетнам, Таиланд и Филиппины. Что касается темпов роста населения, то известно, что в азиатском регионе они очень высоки. Во многих странах даже выделяют уровень демографического взрыва. Есть лишь две страны Азии, где демографическая ситуация степенная высокоразвитая Япония и Китай, где темп роста населения снижен самим государством. Многонациональная Азия В Азии выделяют особо пеструю этническую картину, так как в ней проживают тысячи народов. Большое разнообразие заключается в том, население говорит на более чем пятистах языках, которые относятся к 9 различным языковым семьям. Индия признается одной из самых многонациональных стран мира, в ней проживает более, чем 150 различных народов, а также она считается родиной всех трех религий, которых называют мировыми. Самыми крупнейшими народами являются китайцы, хиндустанцы, бенгальцы и японцы. Однонациальными странами называют Японию и Бангландеш. Такие страны, как Китай, Ирак и Турция на 75% образованы одним народом, но там проживают и многие другие народы. Примечательно, что есть народы, которые разделены государственными границами. Бенгальцы живут в Индии и Бангладеш, а курды населяют западноазиатские страны. Если вспомнить о языках, то корейский и японский язык занимает изолированное положение, в основном здесь есть группы представителей алтайской, индоевропейской, семито-хамитской языковых семей. Если говорить о Западной и Южной Азии, то их население очень разнообразно и его можно отнести к южному ответвлению европеоидной расы. В центральной Азии народы говорят на тюркских и иранских языках. На семитских языках говорят в странах Аравийского полуострова. Плотность населения Плотность населения Азии в разных странах довольно различно. Есть пространства, в которых практически нет оседлого населения, есть районы Западной Азии, где численность составляет до 2-х человек на 1км2, а например, в Бангладеш это более 500 человек на 1 км2. К крупнонаселенным странам относят те, которые расположены в долинах и районах больших рек в Центральной и Южной Азии, восточное побережье Индостана, южную часть Кореи и Японии. В этих районах живут 75 % населения всей Азии. Следует отметить, что постоянно возрастает темп роста городского населения. Отмечают так называемую «ложную урбанизацию» , когда рост городских жителей не соответствует росту подлинного приобщения людей и городской жизни и культуре. Важно отметить то, что именно в Азии были сформированы три основные мировые религии это христианство, буддизм и ислам. В первом тысячелетия нашей эры в Юго-Западной Азии возникло христианство, в седьмом веке ислам возник на Аравийском полуострове, а буддизм является самой древней религией, которая в