Что такое дроби и доли?
Математика
Что такое дроби и доли?
Ответ(ы):
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Дробь в математике — число, состоящее из одной или нескольких частей (долей) единицы. Дроби являются частью поля рациональных чисел.
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