Что такое эмиграция ? Пожалуйста срооооочно надо.
География
Что такое эмиграция ? Пожалуйста срооооочно надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда люди переезжают жить в другую страну
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