Перед мастером 5 звеньев цепи их надо соединить в одну цепь не употребляю дополнительных колец Какое наименьшее число колец надо мастеру для этого расковать а потом опять заковать
Математика
Перед мастером 5 звеньев цепи их надо соединить в одну цепь не употребляю дополнительных колец Какое наименьшее число колец надо мастеру для этого расковать а потом опять заковать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представим звенья: 00000 чтобы их соединить достаточно расковать 2 и 4 и соединить соответственно 2е с 1м и 3м , а 4е с 3м и 5м
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