Перед мастером 5 звеньев цепи их надо соединить в одну цепь не употребляю дополнительных колец Какое наименьшее число колец надо мастеру для этого расковать а потом опять заковать

Математика

Перед мастером 5 звеньев цепи их надо соединить в одну цепь не употребляю дополнительных колец Какое наименьшее число колец надо мастеру для этого расковать а потом опять заковать

Автор: Гость