50 баллов! Помогите пож СРОЧНО!! исследуйте функцию y = 3x^3-4x^5+1/x^2 на четность

Гость: Гость:

Y(-x) = 3(-x)^3 - 4(-x)^5 + 1/(-x)^2 = -3x^3 + 4x^5 + 1/x^2 это не равно ни y(x), ни -y(x), следовательно, функция не обладает свойствами четности или нечетности