В первом ящике в 5 кг больше мандаринов,чем во втором сколько кг. Мандарин во второ?? ящике,если в двух ящиках вместе 48 кг мандаринов

Алгебра
В первом ящике в 5 кг больше мандаринов,чем во втором сколько кг. Мандарин во второ?? ящике,если в двух ящиках вместе 48 кг мандаринов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делаем уравнение х мандарин в 1 ящике х-5 во 2 х+х-5=48 2х=53 х=26,5 во 2 ящике 26,5-5=21,5 кг ответ 21,5 кг
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