В первом ящике в 5 кг больше мандаринов,чем во втором сколько кг. Мандарин во второ?? ящике,если в двух ящиках вместе 48 кг мандаринов

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В первом ящике в 5 кг больше мандаринов,чем во втором сколько кг. Мандарин во второ?? ящике,если в двух ящиках вместе 48 кг мандаринов

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