Даю 30 баллов! Докажите тождество. 6) 2/3(-3/8х +6)-1/6(24-1 1/2х) = 0

Алгебра
Даю 30 баллов! Докажите тождество. 6) 2/3(-3/8х +6)-1/6(24-1 1/2х) = 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3(-3/8х +6)-1/6(24-1 1/2х) = 0 (2/3*(-3/8х))+(2/3*6)-(1/6*24)+(1/6*1 1/2х)=0 -1/4х+4-4+1/4х=0 -1/4х+4=-1/4х+4 ур-е является тождеством, верно при любых значениях х
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