Напишіть твір роздум Наймізерніе щастя в житті-багатсво ,найбільше мудрість

Гость: Гость:

Я вважаю, що життя дано людині,щоб вона розвивалась, самовдосконалювалась. Мудрість-це не розумова здібність, можливо, це досвід набутий протягом нашого життя. Є люди, які у двадцять років сповнені життєвим досвідом, а є люди, які не можуть збагнути цього протягом усього свого життя. Нажаль, люди часто не розуміють, що живуть не заради грошей, а заробляють їх заради життя. Але на даний момент, гроші все ж мають певний вплив. Та ми ніколи не повинні прирівнювати багатство до щастя. Я твердо переконана, що мудрість веде нас до щастя. Мудрі люди знають, як себе поводити у житті,але ми усі вчимося на своїх помилках. До мудрості ми йдемо тернистими шляхами, та це того варте. Мудрість - це те, чого не вистачає більшості сучасних людей. Софокл казав: "Мудрість - рідна мати щастя. "А щастя-це подарунок добра. Отже, ми повинні не забувати ким ми є.А ми-люди. Зберігати добро у світі-наш обов"язок, бути мудрими-мета, ганятися за грошима-вада. Источник: ну... как вышло. по-быстрому