Помогите пожалуйста коротко ответить 1) приведи примеры того как, великие географ??ческие открытия влияли на миграцию населения и на миропонимание европейцев 2) укажи две причины побудившие многих европейцев переселиться в пе...
История
Помогите пожалуйста коротко ответить 1) приведи примеры того как, великие географ??ческие открытия влияли на миграцию населения и на миропонимание европейцев 2) укажи две причины побудившие многих европейцев переселиться в период нового времени в новый свет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)При открытии Австралии, на этот материк стали ссылать заключенных, в итоге они основали там свои поселения, а когда там нашли золото, то еще и разбогатели. При открытии Америки, люди стали переселяться на этот материк, чтобы начать там новую жизнь и жить свободными. 2)Во-первых, эти земли были неизведаны и люди надеялись найти там драгоценные металлы, во-вторых, в Новый Свет люди переселялись за новой жизнью, хотели создать новое, ни от кого не зависящее государство. Я думаю так как-то
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