Составьте предложения с причастными оборотами , включив в них слова: увядавший и увидавший , извивающийся и развевающийся , разредивший и разрядивший , запевающий и запивающий . В одном случае поставьте причастный оборот перед ...
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Составьте предложения с причастными оборотами , включив в них слова: увядавший и увидавший , извивающийся и развевающийся , разредивший и разрядивший , запевающий и запивающий . В одном случае поставьте причастный оборот перед определяемым словом , в другом --- после него . Обозначьте границы причастных оборотов ; определяемые слова заключить в прямоугольник ( можно в скобки) помогите пожалуйста!!! 8 предложений всего с каждым словом помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Букет, увядавший на окне, начал распротранять неприятный запах...Увидавший меня дед бросился на другую сторону дороги.
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