Составьте предложения с причастными оборотами , включив в них слова: увядавший и увидавший , извивающийся и развевающийся , разредивший и разрядивший , запевающий и запивающий . В одном случае поставьте причастный оборот перед ...

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Составьте предложения с причастными оборотами , включив в них слова: увядавший и увидавший , извивающийся и развевающийся , разредивший и разрядивший , запевающий и запивающий . В одном случае поставьте причастный оборот перед определяемым словом , в другом --- после него . Обозначьте границы причастных оборотов ; определяемые слова заключить в прямоугольник ( можно в скобки) помогите пожалуйста!!! 8 предложений всего с каждым словом помогите!

Автор: Гость