Помогите прошу ном 1 и 3 ❤️❤️❤️
Математика
Помогите прошу ном 1 и 3 ❤️❤️❤️
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№3 просто реши 24:6=4 27:6=4(ост.3) 10:5=2 12:5=2(ост.2) 12:4=3 15:4=3(ост.3) (вродь так)
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