Даны уравнения движения: x1= 4 + 2t и x2= 8- 2t. Найти место и время встречи. Задачу решить ??рафически..
Физика
Даны уравнения движения: x1= 4 + 2t и x2= 8- 2t. Найти место и время встречи. Задачу решить ??рафически..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+2t=8-2t 2t+2t=8-4 4t=4 t=1c
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