Даны уравнения движения: x1= 4 + 2t и x2= 8- 2t. Найти место и время встречи. Задачу решить ??рафически..

Физика

Даны уравнения движения: x1= 4 + 2t и x2= 8- 2t. Найти место и время встречи. Задачу решить ??рафически..

Автор: Гость