Номер 192 5 Класс. Помогите Пожалуйста. Не пишите пожалуйста всякую фигню.

Математика
Номер 192 5 Класс. Помогите Пожалуйста. Не пишите пожалуйста всякую фигню.
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Гость:
Есть предположения но думаю не правельно...
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