Ребята помогите пожалуйста срочно вот задача В рождественском лесу растёт 2 386 деревьев: 235 сосен, можжевельника в 4 раза больше, а остальные деревья - ёлочки . _поставь вопрос и реши задачу_
Математика
Ребята помогите пожалуйста срочно вот задача В рождественском лесу растёт 2 386 деревьев: 235 сосен, можжевельника в 4 раза больше, а остальные деревья - ёлочки . _поставь вопрос и реши задачу_
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько елочек в лесу? 235х4=940 можжевельника 2386-(235+940)=1211 елочек в лесу
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