Ребята помогите пожалуйста срочно вот задача В рождественском лесу растёт 2 386 деревьев: 235 сосен, можжевельника в 4 раза больше, а остальные деревья - ёлочки . _поставь вопрос и реши задачу_

Математика

Ребята помогите пожалуйста срочно вот задача В рождественском лесу растёт 2 386 деревьев: 235 сосен, можжевельника в 4 раза больше, а остальные деревья - ёлочки . _поставь вопрос и реши задачу_

Автор: Гость