В чём сходство и различие между теплом и энергией?Составьте диаграмму Венна:)Помо??ите,пожалуйста:)

Физика
В чём сходство и различие между теплом и энергией?Составьте диаграмму Венна:)Помо??ите,пожалуйста:)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходство в том, что они могут взаимопревращаться и в том, что эти две ипостаси есть энергия, дающая способность совершать работу. Различия: Пот. может быть запасена на неопределенное время, начало отсчета - произвольное за счет неопределенности постоянной интегрирования потенциала, количество произведенной работы либо приращенной в кинетическую форму есть ПРИРАЩЕНИЕ (+или-) пот. энергии. Кин. существует только при наличии движения в той или иной форме. начало отсчета не является произвольным. Примерно так навскидку?
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