Знайдіть площу рівнобічної трапеції з основами 8 см та 10 см, якщо її діагоналі перпендикулярні /

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Через точку перетину діагоналей проведемо висоту ,в трикутниках при підставах вона буде бісектрисою і медіаною ,відповідно трикутники для яких вона буде катетом рівнобедрені і прямокутні .Висота трапеції=12/2+8/2=10 cm. S=половині суми підстав помноженої на висоту=1/2(8+12)×10=100 см2.