1. Сравните по смыслу глаголы в каждой паре. Распределите пары в 2 группы. Запишите. Глядит-смотрит, спасает-выручает, молчит-говорит, открывает-закрывает, идет-стоит, завязывает-развязывает, дремлет-спит, зовет-окликает, начи...

Русский язык
1. Сравните по смыслу глаголы в каждой паре. Распределите пары в 2 группы. Запишите. Глядит-смотрит, спасает-выручает, молчит-говорит, открывает-закрывает, идет-стоит, завязывает-развязывает, дремлет-спит, зовет-окликает, начинает-кончает, думает- соображает, сверкает-блестит, теряет-находит. 2. Определите лицо глаголов. 3. Образуйте от глаголов-антонимов форму множественного числа. 4. Составьте 3-4 предложения с глаголами из группы синонимов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимы  Глядит - смотрит, спасает - выручает, дремлет - спит, зовёт - окликивает, думает - соображает,сверкает - блестит. Антонимы  Молчит - говорит, открывает - закрывает, идёт - стоит, завязывает - развязывает, начинает - кончает, теряет - находит.  2. Все глаголы в 3 лице единственного числа 3.  Молчат - говор ят, открывают - закрыва ют, идут - сто ят, завязывают - развязыва ют, начинают - конча ют, теряют - наход ят. Утренняя роса блестит на солнце. Настоящий друг всегда выручает в беде. Моя мама часто думает об очередном отпуске.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишіть твір роздум Наймізерніе щастя в житті-багатсво ,найбільше мудрість
Ответить
Математика
Знайдіть площу рівнобічної трапеції з основами 8 см та 10 см, якщо її діагоналі перпендикулярні /
Ответить
История
Помогите пожалуйста коротко ответить 1) приведи примеры того как, великие географ??ческие открытия влияли на миграцию населения и на миропонимание ...
Ответить
Английский язык
Написать про традиции России (Монологом) (На англ.яз)
Ответить
Математика
Найдите вторую производную функции y=e^-sinx Решите пожалуйста!!!
Ответить