1. Сравните по смыслу глаголы в каждой паре. Распределите пары в 2 группы. Запишите. Глядит-смотрит, спасает-выручает, молчит-говорит, открывает-закрывает, идет-стоит, завязывает-развязывает, дремлет-спит, зовет-окликает, начи...

Гость: Гость:

Синонимы Глядит - смотрит, спасает - выручает, дремлет - спит, зовёт - окликивает, думает - соображает,сверкает - блестит. Антонимы Молчит - говорит, открывает - закрывает, идёт - стоит, завязывает - развязывает, начинает - кончает, теряет - находит. 2. Все глаголы в 3 лице единственного числа 3. Молчат - говор ят, открывают - закрыва ют, идут - сто ят, завязывают - развязыва ют, начинают - конча ют, теряют - наход ят. Утренняя роса блестит на солнце. Настоящий друг всегда выручает в беде. Моя мама часто думает об очередном отпуске.