Административный центр католицизма
Обществознание
Административный центр католицизма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ватикан................ .. . . . ..ээ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1. Сравните по смыслу глаголы в каждой паре. Распределите пары в 2 группы. Запишите. Глядит-смотрит, спасает-выручает, молчит-говорит, открывает-...
Математика
История
Помогите пожалуйста коротко ответить 1) приведи примеры того как, великие географ??ческие открытия влияли на миграцию населения и на миропонимание ...
Английский язык