Административный центр католицизма

Обществознание
Административный центр католицизма
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ватикан................ .. . . . ..ээ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1. Сравните по смыслу глаголы в каждой паре. Распределите пары в 2 группы. Запишите. Глядит-смотрит, спасает-выручает, молчит-говорит, открывает-...
Ответить
Русский язык
Напишіть твір роздум Наймізерніе щастя в житті-багатсво ,найбільше мудрість
Ответить
Математика
Знайдіть площу рівнобічної трапеції з основами 8 см та 10 см, якщо її діагоналі перпендикулярні /
Ответить
История
Помогите пожалуйста коротко ответить 1) приведи примеры того как, великие географ??ческие открытия влияли на миграцию населения и на миропонимание ...
Ответить
Английский язык
Написать про традиции России (Монологом) (На англ.яз)
Ответить