Помогите упростить! Буду очень благодарен, срочно нужно!

Алгебра
Помогите упростить! Буду очень благодарен, срочно нужно!
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Автор: Гость
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Гость:
Все вычисления на фото, все шаги перехода должны быть понятны.
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