Помогите упростить! Буду очень благодарен, срочно нужно!
Алгебра
Помогите упростить! Буду очень благодарен, срочно нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все вычисления на фото, все шаги перехода должны быть понятны.
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