1.современное общество переживает информационную революцию.Что это за процесс? Укажи несколько его проявлений. 2.какие проблемы называют глобальными ?назови три характерные черты глобальных проблем.

Обществознание
1.современное общество переживает информационную революцию.Что это за процесс? Укажи несколько его проявлений. 2.какие проблемы называют глобальными ?назови три характерные черты глобальных проблем.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Распространение СМИ, развитие IT-сферы, глобализация интернета 2. Глобальными проблемы можно считать по трем факторам: степень угрозы для нас, степень угрозы для планеты и длительность наступления глобальной проблемы
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