В группе 14 студентов из них 4 неуспевающих. из них на удачу выбирают 2 студентов найдите вероятность того ,что 1) только 1 студент неуспевающий 2)хотя бы один студент неуспевающий
Математика
В группе 14 студентов из них 4 неуспевающих. из них на удачу выбирают 2 студентов найдите вероятность того ,что 1) только 1 студент неуспевающий 2)хотя бы один студент неуспевающий
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Гость:
Да сам же и ответил га свой вопрос молодец
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