В группе 14 студентов из них 4 неуспевающих. из них на удачу выбирают 2 студентов найдите вероятность того ,что 1) только 1 студент неуспевающий 2)хотя бы один студент неуспевающий

Математика

В группе 14 студентов из них 4 неуспевающих. из них на удачу выбирают 2 студентов найдите вероятность того ,что 1) только 1 студент неуспевающий 2)хотя бы один студент неуспевающий

Автор: Гость