Как при помощи света передают дискретные сигналы
Информатика
Как при помощи света передают дискретные сигналы
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Гость:
Дискретной сигнал - Это последовательность 0 и 1. определяем,что включенный источник света-1, включенный-0. включая и включая источник света передаем необходимую информацию
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