Помогите описать девушку.

Гость: Гость:

На фотографии изображена девочка. У нее темно-русые волосы, они длинные. Глаза карие, нос короткий и пухлый. Она одета в желтую футболку и в синие джинсовые шорты. На ногах кеды. На руке есть браслет, он красного цвета. Они сидит на траве. Время года - лето. Так же на волосах есть челка. Вот и все! Поблагодари☺