Роль липидов и углеводов в питании человека

Биология
Роль липидов и углеводов в питании человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получение и запас питательных веществ. Получение энергии для жизнидеятельности.
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