Упростить выражение (a^1/3 - b^1/3) (ab^1/3 - a^1/3b) __________ * ____________ (ab)^1/3 (a^1/3 + b^ 1/3)
Алгебра
Упростить выражение (a^1/3 - b^1/3) (ab^1/3 - a^1/3b) __________ * ____________ (ab)^1/3 (a^1/3 + b^ 1/3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(∛a-∛b)/∛(ab)*∛(ab)(∛a-∛b)(∛a+∛b)/(∛a+∛b)=(∛a-∛b)²
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