Для какой природной зоны характерен самый скудный растительный и животный мир? Арктические пустыни или саванны?
География
Для какой природной зоны характерен самый скудный растительный и животный мир? Арктические пустыни или саванны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
САВАННЫ ЭТО ТОЧНО ТАМ БЕДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
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