Для какой природной зоны характерен самый скудный растительный и животный мир? Арктические пустыни или саванны?

География
Для какой природной зоны характерен самый скудный растительный и животный мир? Арктические пустыни или саванны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
САВАННЫ ЭТО ТОЧНО ТАМ БЕДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
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