Задача номер 4, помогите!!!

Математика
Задача номер 4, помогите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30-18=12 (кг)- расходовали за три дня 2) 12:3=4(кг)- расходовали каждый день Ответ: 4кг.
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