Что такое фотосинтез?
Биология
Что такое фотосинтез?
Ответ(ы):
Гость:
Процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов
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