Что такое гемоглобин?

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Гемоглобин - (Hb, hemoglobin) от греч. haima - кровь и латин. Globus шар. Красящее вещевство крови, составная часть эритроцитов - красных кровяных телец. В организме гемоглобин перенносит кислород из органов дыхания к тканям и участвует в переносе углекислого газа от тканей в органы дыхания.