Придумай и запиши вопросы к рассказу главный инжинер

Гость: Гость:

1:Почему/Из-за чего царевна умерла?2:Как она встретила богатырей?3:Кто желал смерти царевне?4:Как относили богатыри к царевне?5:Кто оживил царевну?6:Чем закончилась сказка?7:Как умерла царена?