Придумай и запиши вопросы к рассказу главный инжинер

Литература
Придумай и запиши вопросы к рассказу главный инжинер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:Почему/Из-за чего царевна умерла?2:Как она встретила богатырей?3:Кто желал смерти царевне?4:Как относили богатыри к царевне?5:Кто оживил царевну?6:Чем закончилась сказка?7:Как умерла царена?

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