При х=-7,6 у=1,3 найдите значение выражения

Алгебра
При х=-7,6 у=1,3 найдите значение выражения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при у=1,3 1,3/2=0,65
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Плз срочно срочно help me e.x2
Ответить
Окружающий мир
Какими событиями и памятниками культуры прославился Новгород
Ответить
Алгебра
Упростите дробь
Ответить
Русский язык
2 существительных с суффиксом -аци, окончание (а).
Ответить
Английский язык
She will phones me tomorrow где ошибка?
Ответить