Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
При х=-7,6 у=1,3 найдите значение выражения
Алгебра
При х=-7,6 у=1,3 найдите значение выражения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при у=1,3 1,3/2=0,65
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Английский язык
Плз срочно срочно help me e.x2
Ответить
Окружающий мир
Какими событиями и памятниками культуры прославился Новгород
Ответить
Алгебра
Упростите дробь
Ответить
Русский язык
2 существительных с суффиксом -аци, окончание (а).
Ответить
Английский язык
She will phones me tomorrow где ошибка?
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск