Какими событиями и памятниками культуры прославился Новгород

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C 1136 по 1478 год период «Новгородской республики». 1142 год — начало вооружённых конфликтов Швеции с Новгородской областью; шведский отряд совершает разбойное нападение на торговые судна новгородских купцов, новгородцами были захвачены 3 судна и 150 шведов погибло; финское племя емь нападает на Приладожье. 1169 год — впервые в летописях к названию «Новгород» появляется компонент «великий» («Великыи Новъгородъ»). 1234 год — нападение литовского войска на Русу. 1240 год — ярл Ульф Фаси во главе войска, состоявшего из шведов и суми приходит в устье Невы, собираясь взять Ладогу и Новгород; 15 июля шведы разбиты новгородцами в Невской битве. 5 апреля 1242 года — новгородцы во главе с князем Александром Ярославичем одерживают победу над тевтонскими рыцарями в Ледовом побоище. 1293 год — татары вторгаются в новгородские пределы (Дюденева рать), разоряют Волоколамск. 1318 год — новгородцы совершают поход на шведскую крепость Або. 1323 год — новгородцы основывают крепость Орешек на острове Ореховый на Ладоге и останавливают шведскую экспансию; заключается Ореховский мир — первый в русской истории «вечный мир» русского княжества с соседней страной. 1446 год — голод в Новгороде; магистр Ливонского ордена устраивает блокаду голодного Новгорода, сговариваясь с Литвой, шведами, норвежцами,Данией, Ганзой, Пруссией, посылает флот для осуществления блокады к устью Невы. 1471 год — принята Новгородская судная грамота. Во время Великой Отечественной войны город был оккупирован.Оккупация города продолжалась с 15 августа 1941 года по 20 января 1944 года. Война нанесла огромный и во многом непоправимый ущерб как памятникам самого города, так и его окрестностей. Из новгородского музея, который не был своевременно эвакуирован полностью, были расхищены ценнейшие коллекции по археологии, истории и искусству. Было разрушено практически всё городское хозяйство и промышленные предприятия, превращены в развалины всемирно известные памятники новгородского зодчества. Важнейшим сооружением древнего Новгорода до возникновения вечевой республики стал Софийский собор, построенный в 1045—1050 годах. Вместе с детинцем он образовывал монументальный центр города, объединявший вокруг себя отдельные поселения (концы). Напротив детинца, на Ярославовом дворище, в 1113 году был заложен Николо-Дворищенский собор — композиционный центр Торговой стороны, ставший после 1136 года главным вечевым храмом Новгорода. Кроме того, в 1119 году был построен Георгиевский собор, в 1117—1119 годах — Собор Рождества Богородицы в Антониевом монастыре. С образованием вечевой республики в 1136 году князьям запрещалось строить храмы на территории города, их резиденцией становится Городище. Последней княжеской постройкой в Новгороде стала Церковь Спаса на Нередице, построенная в 1198 году. После присоединения Новгорода к московскому государству Иван III уделял особое внимание городу как одному из форпостов Северо-Западной Руси. Поэтому в 1484—1490 гг. была проведена перестройка стен новгородского детинца «по старой основе». Именно благодаря этой перестройке кремль получил свой нынешний облик — стены и башни из красного кирпича, шатровое завершение башен, зубцы типа «ласточкин хвост». Главным событием в послереволюционном зодчестве Новгорода явилось сооружение памятника В. И. Ленину на площади 9 января (так тогда называлась Софийская площадь). Автором скульптуры стал молодой художник М. И. Шильников, проект пьедестала разработал архитектор Д. П. Осипов, работавший старшим архитектором Скульптурно-литейной фабрики в Москве. Памятник был открыт 7 ноября 1926 г.