Какие фунции характерны для нервных клеток

Биология
Какие фунции характерны для нервных клеток
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основными функциями нервной клетки являются восприятие внешних раздражении рецепторная функция, их переработка (интегративная функция) и передача нервных влияний на другие  нейроны или различные рабочие органы эффекторная функция.
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