Что такое клетка и что она делает

Гость: Гость:

Клетка - структурная единица всего живого! Изучением клетки занимается наука цитология. Из клетки состоят ткани организма. Кстати, клетки растений отличаются от клеток животных. Клетки могут делиться, ведь они живут не очень много... Ну, как-то так))