Что такое клинопись?
История
Что такое клинопись?
Ответ(ы):
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Кли́нопись — наиболее ранняя из известных систем письма.
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