Что такое клинопись?

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Что такое клинопись?
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Ответ(ы):
Гость:
Кли́нопись — наиболее ранняя из известных систем письма.
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