Что такое ключевые слова ,рассказать подробнее
Русский язык
Что такое ключевые слова ,рассказать подробнее
Ответ(ы):
Гость:
Ключевые слова (в литературе, я так понимаю)- это фраза, обычно замыкающая повествование или фраза, создающая переломный момент. Она несет в себе смысл произведения. Или помогает его понять. Вот,это мои представления;)
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