Вставь пропущеные буквы найди в тексте личное окончания местоимение рядом в скоб??ах укажи лицо число и рот филин только ночью страшен филин а при свете он бессилин

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Вставь пропущеные буквы найди в тексте личное окончания местоимение рядом в скоб??ах укажи лицо число и рот филин только ночью страшен филин а при свете он бессилин

Автор: Гость