Вставь пропущеные буквы найди в тексте личное окончания местоимение рядом в скоб??ах укажи лицо число и рот филин только ночью страшен филин а при свете он бессилин
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Вставь пропущеные буквы найди в тексте личное окончания местоимение рядом в скоб??ах укажи лицо число и рот филин только ночью страшен филин а при свете он бессилин
Ответ(ы):
Гость:
Личное местоимение здесь он(3л,ед.ч,м.р) А краткие формы прилогательных здесь:страшен а полнай форма:страшный,краткая форма:бессилен,а полная форма бессильный
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