Что такое конформное поведение? Заранее спасибо!
География
Что такое конформное поведение? Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конформная поведение – это ситуативное поведение индивида в условиях конкретного группового давления (влияния). Удобство можно определить как особенность или свойство индивида, которая проявляется в его склонности подвергаться реальному или воображаемому давлению группы. Эта уступчивость находит свое выражение в изменении его взглядов и поведения согласно точке зрения большинства. Есть два типа конформного поведения: внутреннее и внешнее подчинение индивида группе.
Гость:
соглашательское бездумное поведение, стандарт поведения в группах "я согласен, я как все"
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