Что такое конформное поведение? Заранее спасибо!

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Конформная поведение – это ситуативное поведение индивида в условиях конкретного группового давления (влияния). Удобство можно определить как особенность или свойство индивида, которая проявляется в его склонности подвергаться реальному или воображаемому давлению группы. Эта уступчивость находит свое выражение в изменении его взглядов и поведения согласно точке зрения большинства. Есть два типа конформного поведения: внутреннее и внешнее подчинение индивида группе.