Что такое концепция? Дайте ответ своими словами. Очень прошу.
Обществознание
Что такое концепция? Дайте ответ своими словами. Очень прошу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну в моем понимании Концепция - это некая идея, система либо совокупность каких - то действий, которые или которая направлена на получение определенного(конкретного) результата
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