В соревнованиях участвовало 200 машин. Экипаж каждой машины состоял из двух челове??. До финиша не дошли 20 машин. Сколько машин и спортсменов пришли к финишу?

Математика
В соревнованиях участвовало 200 машин. Экипаж каждой машины состоял из двух челове??. До финиша не дошли 20 машин. Сколько машин и спортсменов пришли к финишу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Машин: 200-20=180 спортсменов: 180*2=360
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