В соревнованиях участвовало 200 машин. Экипаж каждой машины состоял из двух челове??. До финиша не дошли 20 машин. Сколько машин и спортсменов пришли к финишу?

Математика

В соревнованиях участвовало 200 машин. Экипаж каждой машины состоял из двух челове??. До финиша не дошли 20 машин. Сколько машин и спортсменов пришли к финишу?

Автор: Гость