Как правильнее сказать предложение на английском? Или как исправить? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо) Я бы участвовала в этой организации, чтобы защищать права животных I would like to take part in this organization to p...
Английский язык
Как правильнее сказать предложение на английском? Или как исправить? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо) Я бы участвовала в этой организации, чтобы защищать права животных I would like to take part in this organization to protect the rights of animals. I would participate in this organization to protect the rights of animals.
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