Как правильнее сказать предложение на английском? Или как исправить? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо) Я бы участвовала в этой организации, чтобы защищать права животных I would like to take part in this organization to p...

Английский язык
Как правильнее сказать предложение на английском? Или как исправить? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо) Я бы участвовала в этой организации, чтобы защищать права животных I would like to take part in this organization to protect the rights of animals. I would participate in this organization to protect the rights of animals.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе..............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение пожалуйста
Ответить
Русский язык
Есть баня волшебная, в которой есть всё-всё, что есть в мире, кроме одного.Чего нет ?? бане?
Ответить
Алгебра
Произведение двух последовательных натуральных чисел равно 650. Найдите эти числа.
Ответить
Математика
. Костя, решая задачи по геометрии, пришел к выводу, что из трех не совпадающих прямых на одной плоскости нельзя получить четыре точки пересечения ...
Ответить
Математика
Объясните пожалуйста как их решать???????? Х-3/7=4/21 4/5-х=1/6 Заране спасибо!!!
Ответить