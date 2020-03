Как правильнее сказать предложение на английском? Или как исправить? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо) Я бы участвовала в этой организации, чтобы защищать права животных I would like to take part in this organization to p...

Английский язык

Как правильнее сказать предложение на английском? Или как исправить? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо) Я бы участвовала в этой организации, чтобы защищать права животных I would like to take part in this organization to protect the rights of animals. I would participate in this organization to protect the rights of animals.

