Произведение двух последовательных натуральных чисел равно 650. Найдите эти числа.

Алгебра
Произведение двух последовательных натуральных чисел равно 650. Найдите эти числа.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X y=x+1 xy=650 x(x+1)=650 x^2+x=650 x^2+x-650=0 D=1-4*(-650)= 1+2600=2601 √D=51 x1= (-1+51)/2=25 x2= (-1-51)/2=26 Проверка: 25y1=650 26y2=650 y1=650/25 y2=650/26 y1=26 y2=25 Ответ: 25 и 26.
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