(x+3) / (2-x)=gt;0 Помогите решить

Математика
(x+3) / (2-x)=gt;0 Помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дробь больше или равна 0, значит или 1) числ. больше или равен 0 и знам. больше 0, или 2) числитель меньше или равен 0 и знам. меньше 0.Решаем по частям1)х+3 больше или равно 0   и  2-х больше 0  х больше или равно -3       и  -х больше -2                                                    х меньше 2общим решением этой части будет промежуток от -3 (включительно ) до 2 (исключая 2) 2)х+3 меньше или равно 0,   и 2-х меньше 0   х меньше -3                            -х меньше -2                                                    х больше 2одновременно эти 2 условия не могут быть выполнены, значит в этой части решения корней нет, значит решением всего неравенства является промежуток от -3 (включительно) до 2 (не включая 2)

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