(x+3) / (2-x)=gt;0 Помогите решить
Математика
(x+3) / (2-x)=gt;0 Помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дробь больше или равна 0, значит или 1) числ. больше или равен 0 и знам. больше 0, или 2) числитель меньше или равен 0 и знам. меньше 0.Решаем по частям1)х+3 больше или равно 0 и 2-х больше 0 х больше или равно -3 и -х больше -2 х меньше 2общим решением этой части будет промежуток от -3 (включительно ) до 2 (исключая 2) 2)х+3 меньше или равно 0, и 2-х меньше 0 х меньше -3 -х меньше -2 х больше 2одновременно эти 2 условия не могут быть выполнены, значит в этой части решения корней нет, значит решением всего неравенства является промежуток от -3 (включительно) до 2 (не включая 2)
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