Что такое ковчег ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...

История
Что такое ковчег ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ковче́г — ящик, короб, сундук, вместилище для чего-либо.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пж 2 прилагательных по схеме под+(корень)+н(ый)
Ответить
Математика
В магазин завезли 800 кг овощей:моркови,свеклы и картофеля.Моркови было 35%,свеклы-30% Остатка.Сколько было картофеля ?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста номер 165
Ответить
Математика
Отрезок который состоит 47_1000 метров
Ответить
Математика
959 разделить на 7 в столбик с обьяснением?
Ответить