Что такое ковчег ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...
История
Что такое ковчег ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ковче́г — ящик, короб, сундук, вместилище для чего-либо.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазин завезли 800 кг овощей:моркови,свеклы и картофеля.Моркови было 35%,свеклы-30% Остатка.Сколько было картофеля ?
Русский язык
Математика