Что такое ковыль корневище клубень и луковица

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Ковыль это куликово поле . корневище это подземный стебель многолетних травянистых растений .Клубень это видеозмённый побег рестений с утолщёным стеблем из одного или нескольких междоузлий. луковица это ктолщённая шарообразная из плотно прилегающих друг к другу листьев обычно подземная часть стебля нек-рых растений